Paulo Vieira não terá quadro no BBB 24

O BBB 24 começa em janeiro com muitas novidades, entre elas a ausência de Paulo Vieira. Com outros paralelos, o humorista ficará de fora do reality, onde apresentou em duas edições o quadro “Big Terapia”. As informações são da colunista Anna Luiza Santiago, do O Globo.

Em 2024, Paulo deve se dedicar às gravações da série “Pablo e Luisão”, títulooriginal Globoplay. Além disso, durante o período do BBB, ele estará como jurado do programa “The Masked Singer Brasil”. E a agenda não para por aí! Ele também estará à frente da edição da nova temporada do “Avisa Lá Que Eu Vou”, do GNT.

Até o momento desta publicação, Paulo Vieira e nem Boninho, diretor do BBB, confirmaram as informações.

