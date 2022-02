Paulo Vieira entrevista Rodrigo, do BBB22, e questiona: ‘O que você foi fazer lá?’

O eliminado do Big Brother Brasil da última terça-feira (02), Rodrigo Mussi, foi entrevistado por Paulo Vieira no quadro BBB Terapia. Durante a conversa, o apresentador citou alguns momentos marcantes do participante no reality, dentre eles, que o brother contou que não gostava de expor a vida pessoal.

“Então o que você foi fazer no BBB?”, perguntou Paulo. Rodrigo disse que foi tentar jogar, mas não deu certo. “Minhas tias te acham um pão. É por isso que o Arthur [Aguiar] te persegue?”, brincou o humorista, citando o meme que o ator só foi para o reality para comer.

