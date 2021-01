Paulo Vieira é maltratado em banco e cenário muda quando descobrem que ele é da TV

O comediante Paulo Vieira, de 28 anos, fez um desabafo em seu Twitter. Ele revelou que foi maltratado em sua agência bancária, e que a situação só mudou quando os funcionários descobriram que ele trabalhava na televisão.

+ Filha de Kelly Key revela sofrer pressão para ser fitness igual mãe

+ “Focada no trabalho”, diz bailarina do Faustão após término de namoro

“Hoje é dia de ir no meu banco ‘vip’ ser maltratado até a hora que eles descobrem que eu trabalho na televisão… desgaste. Eu sempre venho de chinelo e fico pensando ‘talvez eu tenha causado isso’. Mas logo me vem um ‘F*-se eles! Têm que tratar bem todo mundo'”, disse.

“As fases são sempre as mesmas: Primeiro vem um ‘Pois não?’ que é quase um ‘errou a porta, bem?’. Depois uma tentativa de que eu faça minhas operações no banco debaixo, versão ‘não vip’ do mesmo banco. Depois, demora horas pra conferir todos os meus documentos”, continua Paulo, que parece bem triste com o ocorrido.

Paulo ainda diz que não entrega de cara sua profissão. Ele vai falando aos poucos para ver em que momento o tratamento muda. “Aí vem uma mulher, com voz de falar com gente ignorante e diz ‘O senhor trabalha por aqui?’. Eu: ‘não, trabalho no Rio’. ‘Trabalha com quê?’ E eu: ‘com arte’. E eu vou me alongando até chegar na informação que muda tudo”, completa.

Veja o relato completo:

Hoje é dia de ir no meu banco “vip” ser maltratado até a hora que eles descobrem que eu trabalho na televisão. Um dia eu me aprofundo nisso, por enquanto, desgaste. — Paulo Vieira (@PauloVieiraReal) January 4, 2021

Veja também