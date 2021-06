Paulo Victor se apresenta ao torcedor do Internacional Lateral-esquerdo foi contratado e assinou com o Inter até a temporada 2024

O Internacional tem novo lateral-esquerdo. Na tarde da última sexta-feira, Paulo Victor, que estava no Botafogo, foi apresentado como novo reforço do time para a disputa do Brasileirão.

Animado com a oportunidade de vestir o manto Colorado, o jovem de 20 anos se apresentou ao torcedor com as características de jogo.

‘Podem esperar um Paulo Victor que dá a vida em todos os jogos. Sou ofensivo, minhas principais características são no apoio, mas vou bem defensivamente também, sei que lateral precisa marcar. Se Deus quiser, serei titular’, afirmou, antes de completar:

‘Chego bem fisicamente, foram poucos dias de ficar sem treinar. Hoje (sexta-feira) já treinei, me avalio bem fisicamente. Pronto para estrear’.

O contrato de Paulo Victor com o Internacional vai até dezembro de 2024.

