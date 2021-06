Paulo Victor cita motivação em seguir crescendo com o Vitória Atacante falou sobre a sua chegada no clube baiano e o seu desenvolvimento na equipe

Defendendo as cores do Vitória, o atacante Paulo Victor, com passagens pelo futebol do Bahrein e Camboja, falou sobre a sua perspectiva para as próximas partidas com a camisa rubro-negra. Segundo o jogador, ele tem trabalhado muito para evoluir dentro de campo com o grupo.

– Desde a minha chegada ao clube tenho procurado trabalhar muito para atingir o melhor nível sempre. Estou motivado e focado com o desafio de vestir a camisa do Vitória e ter resultados importantes com ela. Vou continuar me empenhando para construir a minha história no clube – comentou o atleta.

O atleta destacou que pretende fazer um ótimo segundo semestre no Leão.

– Minha ideia é que esse segundo semestre seja de alto nível para mim e para o clube, que tem objetivos traçados. Vou trabalhar para buscar meu espaço com a camisa do Vitória – completou o atacante da equipe baiana.

