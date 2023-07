Paulo Turra promete reforços no Santos e indica não contar mais com Soteldo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/07/2023 - 22:11 Compartilhe

Recém-chegado ao Santos, o técnico Paulo Turra aposta nos eventuais reforços para encerrar a crise no time. Neste domingo, ele garantiu ao torcedor que jogadores serão acrescentados ao atual elenco santista. E indicou que não conta mais com o atacante Soteldo, afastado pela diretoria no sábado. Ele sequer viajou com o grupo para Cuiabá, onde o Santos perdeu por 3 a 0.

“Desde que cheguei, deixei claro. Ninguém é maior que o Santos. Isso é um assunto de direção. Foi tomada a decisão. Eu tenho que me preocupar com os atletas que, hoje, fazem parte do plantel. Agradeço a compreensão neste aspecto, mas é isso que eu tenho para falar do atleta Soteldo”, declarou o treinador.

O venezuelano teria sido afastado por indisciplina, por se colocar contra o trabalho de Turra, contratado no dia 23 de junho. O treinador, que estreou no empate com o Blooming, pela Copa Sul-Americana, na quinta-feira, recebeu o aval da diretoria para implementar mudanças no time, que vive jejum de 12 jogos sem vitória. As alterações não teriam agradado Soteldo e o clube até já estaria tentando desfazer sua aquisição, confirmada no fim do mês passado.

Questionado sobre reforços, Turra também foi evasivo. “Sobre as posições é assunto interno. Mas nós todos somos sabedores que temos que trazer reforços. Não há dúvidas. Vamos trazer reforços. É uma questão interna. Peço a compreensão de vocês”, declarou. Mas, com o afastamento de Soteldo e o acerto de Ângelo com o Chelsea, o clube deve buscar dois atacantes no mercado – a janela de transferências abre nesta segunda-feira.

O técnico lamentou a derrota deste domingo e prometeu reação à torcida. “Eu sou sanguíneo, até pela característica da posição que joguei. Eu quero que o Santos seja assim também. Sei que não é num estalar de dedos que as coisas vão acontecer. Até porque tem muitas coisas que devem ser mudadas. Tenho esse entendimento, mas não quero justificar o injustificável. Perdemos o jogo hoje. Fico muito triste porque foi a minha estreia no Campeonato Brasileiro pelo Santos. Peço desculpas ao torcedor”, afirmou.

Ele pediu “energias positivas” para a torcida. “Neste momento específico nós precisamos que nosso torcedor nos abrace. Façam essa corrente positiva que nós estamos precisando, que nos enviem energias positivas”, declarou.

