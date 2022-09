Paulo Turra exalta Felipão após classificação do Athletico na Libertadores

admin3 07/09/2022 - 2:03 Compartilhe







Após 17 anos, o Athletico volta a final da Libertadores da América. No Allianz Parque, o Furacão buscou o empate por 2 a 2 com o Palmeiras e agora espera o adversário da final continental, que será Flamengo ou Vélez Sarsfield.

Com Luiz Felipe Scolari suspenso, coube a Paulo Turra dirigir o Furacão contra o Palmeiras e conceder a coletiva de imprensa para falar do treinador.

– A gente se sente pequeno perto dele, com toda a humildade, porque ele é muito grande, a história dele é muito grande. Estou com ele desde 2017, mas o conheço há muito tempo, a vida dele também fora de campo é maravilhosa. É uma pessoa do bem e quando acontece isso daí, ele é muito merecedor desse momento que estamos passando – disse.

Quem também foi lembrado por Paulo Turra foi Flávio Murtosa, fiel escudeiro de Felipão ao longo da carreira, mas que está afastado por problemas de saúde.

– Existe também o Murtosa (Flávio Teixeira), que em 2018 não ficou mais com a gente por problemas de saúde, é um cara espetacular que faz parte dessa comissão. Não estava presente, mas faz parte. Trabalhou 31 anos com o professor Felipe. Carlos Pracidelli é outro monstro. Eu me sinto muito honrado de estar trabalhando ao lado de lendas – destacou.

Agora, Athletico, Felipão e Paulo Turra aguardam o desfecho da semifinal entre Flamengo e Vélez Sarsfield, que será disputada nesta quarta-feira, no Maracanã.

