Paulo Souto celebra dois gols marcados em goleada do Palmeiras na Paulista Cup Sub-16 Verdão goleou o Metropolitano Academy, no último sábado, pelo placar de 10 a 0

A equipe sub-16 do Palmeiras manteve o 100% de aproveitamento na Paulista Cup e goleou o Metropolitano Academy no último sábado, pelo placar de 10 a 0. Um dos destaques da partida foi o volante Paulo Souto, que marcou dois gols e ajudou o time a construir a vitória pelo placar elástico.





– Fico muito feliz por ter marcado nesse triunfo tão expressivo. Tivemos uma grande atuação e conquistamos um resultado que nos dá confiança para a sequência da competição. Queremos continuar nesse ritmo, com intensidade e volume de jogo, para fazer uma grande campanha e avançar para a próxima fase – declarou o jovem.

Com a goleada, o Palmeiras ocupa a segunda colocação do Grupo A com seis pontos, ficando atrás do Ibrachina pelo saldo de gols (15 a 11). O próximo jogo do time será na próxima segunda-feira, dia 23 de maio, contra o Taboão da Serra, no CT alviverde. O horário da partida ainda não foi divulgado pela organização.

Paulo Souto começou sua carreira na base do Jacuipense, da Bahia, e chegou ao Palmeiras em 2019 para integrar o elenco sub-13. Na última temporada, o meio-campista foi convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira sub-15 e conquistou o Paulistão da categoria com a equipe do Verdão.

