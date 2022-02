Paulo Sousa será ‘apresentado’ ao Flamengo em seu primeiro clássico; relembre as estreias na Era Landim Rubro-Negro enfrenta o Fluminense às 16h deste domingo, pela 4ª rodada do Estadual

Possível casa cheia e rivalidade acirrada: Paulo Sousa será “apresentado” ao Flamengo em seu primeiro clássico a serviço do clube, que ocorrerá neste domingo, diante do Fluminense, curiosamente comandado pelo primeiro treinador da Era Rodolfo Landim, presidente do Rubro-Negro desde janeiro de 2019. Dos cinco anteriores ao português, três saíram vencedores em seus respectivos primeiros jogos contra arquirrivais.

Abel Braga, Jorge Jesus e Rogério Ceni venceram os seus primeiros clássicos pelo Flamengo, todos diante do Botafogo, enquanto Domènec Torrent empatou com o mesmo rival alvinegro e Renato Gaúcho, o antecessor de Paulo Sousa, é o único que saiu derrotado (veja os resultados abaixo). E o adversário no revés foi justamente o Fluminense.

Para evitar uma impressão inicial ruim, Paulo Sousa fez questão de antecipar a estreia do grupo principal na temporada, que só iniciaria 2022 no Fla-Flu, mas acabou atuando contra o Boavista (e vencendo por 3 a 0) no meio desta semana. O Mister tem ciência da “cultura da vitória”, sublinhada pelo próprio treinador como essencial neste início de trabalho.

– Nós temos que ir preparando, mas ganhando, porque a cultura é essa. Ganhamos, criamos, não sofremos gol. Eles (Boavista) não criaram oportunidades, e esperamos que seja o mais breve possível essa consolidação – sublinhou o treinador, após triunfo na quarta-feira.

O jogo contra o Boavista mostrou um Flamengo intenso e numa voltagem elevada, se consideramos o período da temporada e a natural baixa afinidade do time com o novo esquema, o 3-4-3.

E agora, diante do maior público rubro-negro que Paulo Sousa presenciará desde que chegou e num clássico que tem dado dor de cabeça para o Fla, é a oportunidade ideal para o português carimbar o seu início promissor no Brasil. A bola rolará às 16h deste domingo, e o LANCE! transmitirá o jogo em Tempo Real.

As estreias de técnicos do Flamengo em clássicos na Era Landim:

– ABEL BRAGA – Botafogo 1×2 Flamengo – Taça Guanabara

Gols de Bruno Henrique

– JORGE JESUS – Flamengo 3×2 Botafogo – Brasileiro

Gols Gerson, Gabigol e Bruno Henrique

– DOMÈNEC TORRENT – Flamengo 1×1 Botafogo – Brasileiro

Gol de Gabigol

– ROGÉRIO CENI – Botafogo 0x1 Flamengo – Brasileiro

Gol de Everton Ribeiro

– RENATO GAÚCHO – Fluminense 3×1 Flamengo – Brasileiro

Gol de Renê

