Paulo Sousa responde se vê João Gomes como titular no Flamengo hoje O volante, que foi titular na Supercopa do Brasil, tem sido um dos destaques do Flamengo neste início de temporada

Um dos destaques deste início de temporada do Flamengo é João Gomes. O volante tem ganhado espaço e, inclusive, foi titular durante os 90 minutos da Supercopa, primeira grande decisão do Rubro-Negro no ano. Dessa forma, após a vitória sobre o Botafogo nesta quarta-feira, o técnico Paulo Sousa foi questionado se vê o cria como titular, hoje, no Fla.

– Tenho vindo a dizer que todos são titulares, nós vamos precisar de todos os jogadores. É um rapaz que tem vindo a assimilar muito todas as nossas indicações. Fisicamente é um jogador importante, é, sobretudo, nos duelos. Tem dado muita dinâmica ao jogo, tem entendido o jogo de posições, de espaços e de timings. Por isso, é mais um elemento dentro do nosso elenco para poder ajudar a nossa equipe – disse Paulo Sousa.

– Eles sabem perfeitamente, foi desde o princípio que eu fui muito direto: a equipe está à frente de qualquer um de nós, todos temos que estar disponíveis de forma a podermos a ajudar a equipe. Adquirirmos as ideias, os conceitos e estarem sempre prontos para quando eu, como líder a tomar essas decisões, poder ajudar a equipe a ganhar jogos – completou.

Agora, o Flamengo já vira a chave para pegar o Resende no próximo domingo, às 16h, novamente no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

