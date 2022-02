Paulo Sousa realça competividade no Flamengo, aponta erros em vitória na estreia e volta importante no Fla-Flu Técnico estreou pelo Rubro-Negro nesta quarta-feira, pela 3ª rodada do Carioca, com vitória sobre o Boavista

O Flamengo de Paulo Sousa estreou na temporada, nesta quarta-feira, e venceu o Boavista por 3 a 0, sem sustos, no Estádio Raulino de Oliveira. O técnico destacou a competitividade explorada na vitória válida pela 3ª rodada do Campeonato Carioca, além de apontar acertos e erros individuais.

– Excelente o grupo. Muito disponível para o trabalho, muito divertido, muito empático. Muita vontade de aprender e levar isso para o jogo. Muito satisfeito com os treinos o que foi transferido para o jogo. Na última parte poderíamos controlar mais, tentamos acelerar demais e tivemos precipitação. Podíamos ter mais controle, mas mesmo assim tivemos inúmeras chances – analisou, emendando a respeito dos testes ao longo do jogo:

– Vai haver um momento em que teremos mais equilíbrio dos 11. Ainda estamos em pré-temporada. Pelo volume de trabalho, temos que ter cuidado para darmos sequência ao nível competitivo. Ajustar os minutos para todos chegarem a um bom volume, depois podemos ter a decisão de um 11 base. Importante todos conhecerem sua responsabilidade em campo com e sem bola. Todos vão ser chamados e precisam estar prontos.

– Eles têm que nos mostrar competitividade nos treinos para jogar – completou.

O Flamengo terá o Fla-Flu como compromisso na próxima rodada. E Bruno Henrique, que ficou no banco nesta quarta, deve estrear em 2022 e ser uma volta importante. O treinador explicou a situação:

– O Bruno (Henrique) está vindo de uma pequena lesão no tendão. Estamos controlando a carga nos treinos e a competitiva nos jogos. Optamos por isso (banco) para que ele, importante como é, esteja fresco para o jogo contra o Fluminense.

Agora, Paulo Sousa inicia a preparação para o seu primeiro clássico no comando do Flamengo. Neste domingo, às 16h, o Rubro-Negro enfrenta o Fluminense no Nilton Santos, em duelo válido pela 4ª rodada do Estadual.

Veja outros trechos da entrevista coletiva:

Busca por evolução



– Nenhuma equipe vive de só aparecer no momento ofensivo. E, mesmo assim, temos que ser mais eficazes (na frente). Se a eficácia for completa, com certeza podemos tirar mais na fase defensiva. Compromisso existe, agora falta mais entendimento (tático)

Atuação de João Gomes

– João fez um jogo extraordinário. Deu mais dinamismo do que no jogo contra o Volta Redonda, foi bem nas fases ofensiva e defensiva. Muitas vezes, se aproxima muito da bola, mas vamos melhorar e ir corrigindo o seu posicionamento.

Vitinho, garçom, cheio de moral



– Nós temos que pensar que o Vitinho é um dos melhores jogadores com assistência. Se eu não estou enganado é o melhor. É um jogador que tem muita qualidade e que precisa ser mais determinante, com ou sem braçadeira, em outros momentos. Vem de recuperação de uma lesão nas férias e integrou-se bastante bem. Nos tem dado boas indicações, com muita vontade e responsabilidade.

Marinho precisa de equilíbrio

– Ele é explosivo, mas tem que saber dar pausa ao jogo. A equipe as vezes não acompanha a velocidade dele. Ele precisa saber quando pausar e equilibrar a equipe em todos seus setores.

Cultura da vitória

– Nós temos que ir preparando, mas ganhando, porque a cultura é essa. Ganhamos, criamos, não sofremos gol. Eles (Boavista) não criaram oportunidades, e esperamos que seja o mais breve possível essa consolidação.

