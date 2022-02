Paulo Sousa enaltece evolução tática do Flamengo e conquista do título mundial de basquete: ‘Mais orgulho’ Rubro-Negro goleou o Nova Iguaçu por 5 a 0, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca

O Flamengo empilhou gols na reta final do jogo contra o Nova Iguaçu, neste domingo, e goleou por 5 a 0, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Raulino de Oliveira. Paulo Sousa fez uma análise do rendimento de sua equipe e aproveitou o microfone na entrevista coletiva para exaltar o time de basquete, campeão mundial nesta tarde.

– Quando se ganha com muitos gols se identifica muitas coisas positivas. Tivemos alguma dificuldade no primeiro tempo enquanto o nosso adversário esteve fresco. No primeiro tempo tivemos mais espaço pelos lados. No segundo tempo, melhoramos porque nosso adversário se desgastou mais, mas sobretudo quando a nossa equipe teve dificuldade física procuramos ter mais simplicidade e jogar com a bola no pé. Procuramos solução também pelo corredor central. São rapazes que merecem, vêm trabalhando bastante. O jogo é complexo – falou, pouco depois de enaltecer o FlaBasquete, comandado pelo técnico Gustavo de Conti, que também treina a Seleção Brasileira:

– Eu gostaria de dar os parabéns ao Gustavo pelo resultado fabuloso. Trouxe ainda mais orgulho à nossa nação por todo empenho. Vou me convidar para ir ao encontro dele por tudo que ele tem de fazer pelo Flamengo e pelo basquete, que é outro esporte que amo bastante. Quero dar parabéns primeiramente, porque ele tem muita coisa a ensinar.

SUPERCOPA DO BRASIL À VISTA

Sobre a final contra o Atlético-MG pela Supercopa do Brasil, daqui a uma semana, Paulo Sousa não quis dar pistas concretas acerca do time que representará o Flamengo, mas comentou sobre “continuidade dos processos”:

– É dar continuidade a todos os nossos processos, conceitos e princípios de jogo, além de continuar dar ritmo de jogo competitivo a todos os nossos jogadores, para quando eles forem requisitados possam elevar sempre o nome do nosso clube e dar orgulho a nossa nação.

> Veja e simule a tabela do Cariocão

Agora, o Flamengo terá o Madureira, pela 7ª rodada do Carioca, como próximo compromisso. O jogo será realizado às 15h30 desta quarta-feira, no Estádio Conselheiro Galvão. Já no próximo domingo, o rival será o Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil.

Confira outros trechos da entrevista coletiva:

Avaliação sobre João Gomes

– Hoje é aquele dia de elogiar a todos. Quando se perde aponta-se os dedos a todos. É hora de elogiá-los, temos que ajudá-los a se motivar. Antes de eu chegar ao Flamengo, o João foi um jogador que dei atenção. Tem tudo para crescer porque tem dinâmica com e sem a bola. Fisicamente é forte. Tem muito espaço para poder melhorar. Espero que a equipe possa ajudá-lo a crescer.

Hugo Souza como titular

– Repito o que disse anteriormente. Diego tem uma semana contínua de treino, e o Hugo tem ido muito bem. Num momento importante do jogo de hoje, ele impediu que o adversário fizesse gols. Diego e Matheus terão suas oportunidades, a temporada é longa, e é difícil o goleiro estar em todos os jogos.

Bom rendimento da defesa

– Mais do que opções, nós temos que tomar decisões por circunstâncias por momento do adversário ou por quem está disponível. Observando sempre quem pode nos dar boa performance e ajudar a ganhar. Gustavo (Henrique) tem grande qualidade no passe, é um bom marcador. Com Fabrício (Bruno) e Léo (Pereira), muito fortes em marcação e com qualidade, acabou por ser muito mais fácil para o Gustavo tomar decisões. Excelente pelo gol pelo cruzamento extraordinário do Arrasca. Quando a qualidade está expressa na execução, fazemos coisas extraordinárias.

Evolução de Pedro

– O Pedro tem melhorado bastante em sua própria mobilidade. Ao meu entender, é um jogador demasiado estático, e ele tem melhorado. Logo no início (no jogo de hoje), fez um movimento extraordinário sem a bola, num timing certo, o passe é que não entrou para ele finalizar… Fez gol, tem que entender a importância do posicionamento, da agressividade sem a bola, e está crescendo. É mais uma valência para a nossa equipe.

Adaptação ao Rio de Janeiro

– O que mais gosto do Rio é a simplicidade dos processos. Da descontração, da feijoada e do choppinho no fim de semana. É algo que nós nos identificamos muito. Claro que temos muito pouco tempo. No final de semana passada, tive a oportunidade de passear e encontrar algumas pessoas da nossa torcida. Isso é maravilhoso.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais