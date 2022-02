Paulo Sousa e Abel Braga têm 1º grande desafio no clássico Flamengo x Fluminense

Flamengo e Fluminense já atuaram três vezes cada no ano, mas a temporada começa para valer para ambos neste domingo, às 16 horas, no Engenhão. Sob nova direção, as equipes se enfrentam no primeiro clássico de 2022 pelo Campeonato Carioca. Será o teste de batismo para o estreante português Paulo Sousa e também a Abel Braga, em sua quarta passagem pelo time tricolor.

Com o Maracanã fechado para reformas do gramado, o primeiro encontro entre os rivais em 2022 estava marcado inicialmente para o estádio Mané Garrincha, em Brasília, depois mudou para Volta Redonda e, por fim, acabou confirmado para o Engenhão, onde o rubro-negro perdeu apenas 14 vezes em 101 jogos disputados (53 vitórias e 34 empates) e está invicto desde 2018, um desafio a mais para Abel Braga.

Paulo Sousa fez seu primeiro jogo na direção do Flamengo na fácil vitória sobre o Boavista, por 3 a 0. O adversário não era dos mais fortes e a equipe utilizada foi recheada de reservas. Mesmo assim o futebol empolgou, assim como a postura do português na beira do campo, “jogando com o time”.

Após duas derrotas seguidas para o rival e somente um triunfo nos últimos seis clássicos, o Flamengo terá seus titulares para findar com o incômodo jejum. Bruno Henrique foi poupado e faz estreia no ano. Gabriel Barbosa, Arão, David Luiz e Everton Ribeiro já haviam entrado no decorrer do jogo passado e também serão escalados. Do mais, Paulo Sousa deixa a disputa em aberto.

“Ainda estamos em pré-temporada. Pelo volume de trabalho, temos que ter cuidado para darmos sequência ao nível competitivo”, alerta o português. “Temos de ajustar os minutos para todos chegarem a um bom volume, depois podemos ter a decisão de um 11 base. Importante todos conhecerem sua responsabilidade em campo com e sem bola. Todos vão ser chamados e precisam estar prontos”, segue, deixando aberta a disputa pelas vagas. “Eles têm de mostrar competitividade nos treinos para jogar.”

Matheuzinho, Thiago Maia, Vitinho e Marinho foram bem na rodada passada, receberam elogios do técnico e ficam na expectativa de seguirem entre os escolhidos por Paulo Sousa, que revelou a repetição de alguns jogadores, sem avisar quais. Hugo Souza deve ser mantido no gol com a impossibilidade da volta de Diego Alves.

Abel Braga já ganhou duas vezes o título carioca com o Fluminense, em 2005 e 2012, e voltou para acabar com a hegemonia do Flamengo, que ergueu as últimas três taças. A diretoria atendeu o pedido do técnico e contratou nomes de peso, como Fábio, Felipe Melo, Nathan, Willian Bigode e Cano pensando em “grande temporada”.

Todos querem disputar o clássico, no qual Abel tentará aparar arestas com os torcedores após ser chamado de “burro” diante do Audax por não promover a entrada de Ganso no decorrer da vitória por 1 a 0. O técnico ainda recebeu vaias, mas evitou confrontar os tricolores. “O torcedor é soberano, ele pede quem quiser, ele vaia, xinga, tem o direito de pedir quem quiser, mas eu vou ganhar ou perder com a minha cabeça.”

Com suas convicções, Abel mostra confiança em um bom resultado no clássico, que pode deixar o vencedor na liderança do Campeonato Carioca. “Pedreira, né. Não podia ser diferente, eles estão motivados, com novo treinador e sempre com uma equipe forte, mas o Fluminense não se rende para ninguém”, garante, antes de revelar um time ambicioso no Engenhão.

“Vamos pensar em uma estratégia e jogar sempre com o pensamento que vamos vencer, e é o que nós queremos. O respeito é mútuo, ainda mais por conta dos últimos resultados, mas nós vamos com uma convicção muito grande de fazer um bom jogo.”

Saiba mais