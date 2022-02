Paulo Sousa continua ‘laboratório’ em busca do Flamengo ideal diante do lanterna

Em busca de uma escalação ideal, o Flamengo enfrenta o lanterna Nova Iguaçu neste domingo, às 19h, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O duelo será no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, onde o rubro-negro tem mandado seus jogos enquanto aguarda a liberação do Maracanã.

Ainda sem um futebol vistoso, o time se reabilitou da derrota para o Fluminense na última rodada, ao bater o Audax Rio por 2 a 1. Com dez pontos, está em quarto na tabela de classificação. O Nova Iguaçu tem apenas dois pontos, ainda sem vencer.

A escalação do Flamengo é uma incógnita. A equipe já utilizou 37 atletas neste Carioca – nas duas primeiras rodadas, apenas a base atuou – e ninguém jogou as cinco partidas. O técnico português Paulo Sousa tem utilizado o Estadual para conhecer melhor os atletas.

Mas o ‘laboratório’ está perto do fim. A ideia é que seus 11 titulares sejam definidos até a decisão da Supercopa do Brasil, contra o Atlético-MG, no dia 20. Até lá, serão mais duas partidas. A deste fim de semana, contra o Nova Iguaçu, e na próxima quarta-feira, contra o Madureira.

Certo é que o time já tem um padrão de jogo bem definido. Agora atua com uma linha de três defensores. Na vitória contra o Audax Rio, Gustavo Henrique foi o único zagueiro em campo, auxiliado pelos laterais Isla e Filipe Luís. O defensor brasileiro já havia atuado no setor contra o Fluminense e deve ser mantido. Já o lateral chileno teve dificuldades e pode ser substituído. No ataque, o treinador já testou em duas oportunidades Pedro e Gabriel Barbosa juntos, mas ainda é prematuro dizer que o time passará a jogar com dois centroavantes. No gol, Hugo já foi elogiado, mas Diego Alves, relacionado pela primeira vez na temporada no último jogo, ainda deverá ter uma oportunidade.

