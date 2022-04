Paulo Sousa comenta importância da chegada de Santos e indica situação de Diego Alves no elenco Treinador declara que contratação do novo goleiro rubro-negro é fundamental para sequência da temporada

Flamengo e Atlético-GO empataram em 1 a 1 na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O recém-contratado Santos ficou à disposição no banco de reservas e poderia ter jogado. Só que, por opção do técnico Paulo Sousa, Hugo Souza deverá ser o titular nos próximos jogos, até o novo reforço se adaptar ao Rubro-Negro.

Após o jogo, o técnico Paulo Sousa comentou que é preciso entender a metodologia de trabalho e a filosofia de jogo para estar em campo e, que por ter jogado com uma linha defensiva improvisada, foi necessária a presença do jovem arqueiro.

– O goleiro não chega, passa dois dias, e joga. É preciso uma interação, trabalho e conhecer as ideias de jogo, as linhas de passes, como defender a profundidade com a nossa linha alta. Hoje tivemos uma linha bem improvisada.

Além disso, o treinador indicou que Santos deverá disputar a titularidade com a cria da Gávea, enquanto o veterano Diego Alves será o terceiro goleiro da equipe.

– É um goleiro (Santos) que acreditamos bastante. É um goleiro que vai ter participação, tanto ele quanto o Hugo, não temos dúvidas. Hoje, mais uma vez, (Hugo) mostrou que está à altura deste Flamengo e, com certeza, vão nos ajudar.

Agora na próxima rodada, o clube da Gávea enfrentará o São Paulo no domingo (17), às 16h, no Maracanã. Mas antes o Rubro-Negro enfrentará o Talleres na terça-feira às 21h30 também no Maraca, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

