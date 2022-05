Paulo Sousa cita “falha de comunicação” e diz que Diego Alves não se colocou à disposição para jogar

A vitória sobre o Goiás está longe de deixar o ambiente do Flamengo tranquilo. Na entrevista coletiva após a partida, o principal assunto foi o atrito entre Paulo Sousa e Diego Alves, que dominou o noticiário nos últimos dias. Ao lado de Marcos Braz e Bruno Spindel, o treinador português esclareceu a polêmica e confirmou que o goleiro não se colocou à disposição para encarar a Universidad Católica, na última terça-feira.





Paulo Sousa entrou em atrito com Diego Alves (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

– Vamos abrir com o assunto que está sendo muito falado por vocês. Admito que deixei uma folha solta para vocês poderem especular, nunca o Diego esteve à disposição e nem o Bruno.

– O que aconteceu foi uma falta de comunicação entre meu fisioterapeuta e meu preparador. E houve uma falta de comunicação entre o Bruno (Spindel) e eu, o que me levou eventualmente a pensar algo. Falamos, conversamos, esclarecemos, como gente crescida, como gente que quer bem para o Flamengo. Por isso, da minha parte e da parte de todos, do Diego, do Bruno, do Marcos, estamos muito centrados naquilo que é ganhar – completou Paulo Sousa.

A retratação pública foi uma exigência de Diego Alves em longa reunião no Ninho do Urubu, na última quinta-feira. Envolvido no caso, o diretor de futebol, Bruno Spindel, se pronunciou pela primeira vez e confirmou a versão do goleiro rubro-negro.

– Como o Mister falou, o episódio já está superado. Todos dentro do Flamengo têm o objetivo muito claro, que é ganhar títulos e dar alegria ao torcedor. Em nenhum momento o Diego se colocou à disposição, como o Mister falou.

ENTENDA O CASO

O clima nos bastidores entre Diego Alves, Paulo Grilo (preparador de goleiros) e Paulo Sousa é de desavenças desde o início da temporada. De titular a terceira opção, o goleiro se recupera de dores no púbis voltou a ser o centro das atenções após o vitória do Flamengo sobre a Universidad Católica, na última terça-feira.

Em coletiva de imprensa, Paulo Sousa deu a entender que Diego Alves, em reunião com Spindel, teria se colocado à disposição para jogar contra a Católica, apesar de não ter treinado no gramado nos dias anteriores (veja mais aqui). No dia seguinte, Diego Alves e Paulo Grilo trocaram indiretas nas redes sociais e o clima piorou.

Na reapresentação do elenco no Ninho do Urubu, na quinta-feira, o dia foi marcado por reuniões para tratar do assunto. Além de Diego Alves e Paulo Sousa, Bruno Spindel, o médico Márcio Tannure e outras lideranças do elenco também participaram da conversa, que acalmou os ânimos, mas não colocou ponto final à polêmica.

