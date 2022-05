Paulo Sousa avalia comportamento da torcida do Flamengo e falhas de Hugo: ‘Está em crescimento’ Técnico falou em entrevista coletiva logo após a vitória do Rubro-Negro, por 2 a 1, sobre o Sporting Cristal

O Flamengo voltou a triunfar no Maracanã. Mas novas vaias foram ouvidas. Nesta terça, venceu o Sporting Cristal-PER por 2 a 1, pela sexta – e última – rodada do Grupo H da Libertadores. O principal alvo das cobranças foi Hugo Souza, que falhou no gol dos peruanos, já na reta final. Em entrevista coletiva, Paulo Sousa respondeu a respeito do comportamento da torcida e da fase do goleiro.





– Nossa torcida é soberana, eles têm todo direito de estarem ou não contentes. Procuramos fazê-los felizes com a nossa performance e com os nossos resultados. Se eles não pensam assim nesse momento, temos que continuar a trabalhar mesmo tendo atingido nesta campanha resultados extraordinários. Vencemos a própria Católica fora de casa, o que não acontecia – disse, emendando:

– Tivemos um número de gols extraordinário e a campanha é extraordinária, mas sentimos que não é suficiente. Queremos continuar a melhorar para podermos aproximar daquilo que é a exigência da nossa torcida.

SOBRE HUGO SOUZA

Hugo Souza aceitou um chute cruzado de Christofer Gonzáles, perto dos acréscimos, e foi muito vaiado pelos quase 40 mil torcedores presentes no Maracanã. Paulo Sousa vê os erros como naturais, minimizando-os. E elogiou o camisa 45, “em processo de crescimento”:

– Em relação ao Hugo e a todos jogadores, existem sempre falhas. Procuramos sempre melhorar para caminharmos próximos da perfeição. Nesse campanha o Hugo sofreu um gol, hoje. É algo que procuramos estabilizar, com ele e todos os outros jogadores. Procurar dar confiança para tomarmos as melhores decisões, por vezes não tomamos as melhores decisões. Mas temos que saber ultrapassar essas situações. Ele, sendo um goleiro de 23 anos e está em um processo de crescimento para ultrapassá-las.

Classificado às oitavas de final da Libertadores, com 16 pontos e na liderança do grupo, o Flamengo volta a campo, agora, para jogar pelo Brasileiro. O duelo será o clássico contra o Fluminense, às 18h deste domingo, novamente no Maracanã.

