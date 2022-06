Paulo Sousa admite primeiro tempo ‘desastroso’ e muitos erros do Flamengo em revés para o Fortaleza Treinador avaliou os "erros técnicos e individuais" como principal fator para o revés do Rubro-Negro neste domingo, no Maracanã, diante do Fortaleza

O Flamengo perdeu para o lanterna Fortaleza neste domingo, por 2 a 1, e ouviu vaias e xingamentos da torcida após o apito final. O técnico Paulo Sousa, um dos alvos dos torcedores, admitiu a atuação ruim da time no Maracanã, classificando o primeiro tempo como desastroso.





– Avalio um primeiro tempo desastroso, tecnicamente muito errôneo a nível individual. Perdemos vários passes que condicionaram o jogo e deram chances ao rival. Não tivemos capacidade de brigar. Nosso melhor momento foi no fim, quando conseguimos igualar. Fomos superiores na etapa final, tivemos a oportunidade de ficar em superioridade, controlar o jogo, mas nos faltou muito no último terço – afirmou Paulo Sousa, completando:

– Seja no drible, no cruzamento, em manter a bola na frente, para encontrar soluções para arrematar de fora da área, triangular no corredor central, mas não conseguimos mesmo quando fomos por fora. Faltou isso no terço final. Tivemos muitas dificuldades nas transições defensivas. Eles foram muito fortes. Nos criaram dificuldades. Foi uma segunda parte melhor, mas tecnicamente, foi um jogo muito abaixo da nossa capacidade – completou o técnico.

E MAIS:

Confira outras respostas do treinador Paulo Sousa, do Flamengo:

Ambiente ruim e atrito com o grupo durante a semana

– É mais uma mentira, são muitas informações que chegam, mas é mais uma mentira completamente. Analisando o que aconteceu, foram todas decisões individuais erradas. Coisas simples, passes, antecipações, que deram oportunidades claras ao adversários. A exigência que o Flamengo tem eu sei, sei da importância de termos coragem de não agradar, assim como não ter um espírito de covardia. Temos que ser convictos, mais certo. O que aconteceu hoje, em termos técnicos, não voltará a acontecer. O que o jogo nos deu foi realmente muito fraco em termos técnicos e individuais.



Vaias da torcida

​

Claro que sempre tem impacto, mas com o Arão não é a primeira vez. É um jogador com muita personalidade e consegue superar. Cresceu muito na parte final do primeiro tempo, deixou de errar passes, como foi no início do jogo. Mas é um fato: a exigência é muito grande da torcida e do nosso clube. Não podemos errar, mas hoje fomos muito errôneos.



Definição do cobrador

​

Foram eles que tomaram a decisão, não havia predeterminação. Nosso batedor é o Gabi, hoje não estava presente.

Infelizmente, como disse, sofremos o que sofremos na primeira etapa, conseguimos fazer o gol, igualar, iniciar bem a etapa final, com pressão, empurrando o adversário, trabalhando bem as transições defensivas, com volume, mas não aconteceu o pênalti.

Temos que ser muito mais consistentes, inclusive nas decisões individuais. Precisamos criar combinações, mas também individualmente. Precisamos trabalhar mais o espaço, não podemos estar tão estáticos. Tudo isso hoje não aconteceu. Os erros se pagam, e hoje nós pagamos.

E MAIS: