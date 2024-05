Paulo Soares revela que jornalista Antero Greco está em seus ‘dias finais’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/05/2024 - 7:29 Para compartilhar:

O jornalista Antero Greco, de 68 anos, que foi colunista do jornal O Estado de S. Paulo e ganhou grande destaque ao atuar como comentarista dos canais ESPN, está nos “dias finais”, de acordo com o apresentador Paulo Soares, conhecido como Amigão. Os dois comandaram o programa ‘SportsCenter’, na ESPN Brasil, por anos e são amigos próximos.

A notícia de Paulo Soares foi divulgada através de um texto publicado na coluna de Juca Kfouri, no UOL, na noite desta sexta-feira, 10.

Paulo contou que Antero estava com um tumor cerebral desde 2022, e lutou para se recuperar, mas “agora não há mais o que fazer”. O texto relata que os sinais vitais de Antero ainda respondem bem, mas ele está desacordado e se alimenta apenas por sonda.

Após receber o diagnóstico do tumor cerebral, Antero chegou a passar por duas cirurgias e também passou por radioterapia e quimioterapia. Até que sofreu com uma piora recente do quadro.