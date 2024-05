Paulo Soares desmente notícia de suposta morte de Antero Greco

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/05/2024 - 20:58 Para compartilhar:

O jornalista Paulo Soares, o Amigão, usou seu perfil no X/Twitter neste sábado, 11, para desmentir a notícia da suposta morte de Antero Greco.

“Amigos, que vergonha essa gente do mal. O querido Antero Greco está VIVO e recebendo nossas energias. QUE VERGONHA! UM MONTE DE FAKE NEWS! Isso reforça a força desse homem espetacular! QUE COVARDIA! FALTA DE RESPEITO”, escreveu o comentarista, na rede social.

Veja:

Amigos, que vergonha essa gente do mal. O querido @anterogreco está VIVO e recebendo nossas energias.

QUE VERGONHA!

UM MONTE DE FAKE NEWS!

Isso reforça a força desse homem espetacular!

QUE COVARDIA! FALTA DE RESPEITO! — Paulo Soares (@pauloamigao) May 11, 2024

A notícia falsa passou a ser compartilhada no X após Soares confirmar, em um texto na coluna de Juca Kfouri, no “UOL”, que Greco estaria em seus “dias finais”. O jornalista da ESPN foi diagnosticado com um tumor cerebral em 2022.

À IstoÉ Gente, o hospital Beneficência Portuguesa Mirante, onde Greco está internado, não comentou o estado de saúde do comentarista.