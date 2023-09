Paulo Ricardo mostra primeiro encontro com esposa, quando ela ainda era sua fã

da edaçãoi da edação - https://istoe.com.br/autor/da-edacao/ 01/09/2023 - 5:50 Compartilhe

Paulo Ricardo encantou seguidores nesta quinta-feira, 31, com um registro inédito publicado em seu Instagram. Na rede social, o cantor mostrou seu primeiro contato com a esposa, Isabella Pinheiro, há 20 anos.

“Uma foto que se revelaria uma verdadeira profecia: meu primeiro encontro com o amor da minha vida, há vinte anos, na gravação de um Caldeirão do Huck em Niterói! Ninguém poderia imaginar que anos depois nos reencontraríamos e ficaríamos juntos pra sempre! E você, fique esperto, quem sabe já tirou uma foto com seu grande amor e nem se tocou”, escreveu, na legenda da publicação.

Na imagem, Isabella aparece ainda adolescente, com cerca de 16 anos, e ele, com 40. Atualmente, os dois têm, respectivamente, 36 e 60 anos.

Paulo Ricardo e Isabella estão juntos desde 2017, quando se reencontraram nos bastidores da TV Globo, onde ela trabalha como fotógrafa.

Em 2022, o cantor revelou o desejo de ter seu primeiro filho com a atual esposa. “O mundo anda tão complicado, mas a gente se ama tanto e é tão gostoso estar com as crianças que pensamos, sim, em ter mais um”, revelou, ao “gshow”.

Ele já é pai de Paola (36), de seu relacionamento com Moira Lynch, e de Isabela (11), Luís Eduardo (9) e Diana (7), do antigo casamento com Gabriela Verdeja. Entre Moira e Gabriela, Paulo Ricardo também foi casado por nove anos com Luciana Vendramini.

