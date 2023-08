Paulo Pimenta diz que redução da Selic ainda não é o que governo quer, mas é um avanço

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/08/2023 - 20:17 Compartilhe

“CAIU! Desde Agosto de 2022 temos o maior juro real do mundo com a justificativa de ele é necessário para controlar a inflação alta. O governo federal, sob comando do Presidente Lula mostrou que essa taxa poderia ser reduzida. A queda de meio ponto percentual ainda não reflete o que queremos, mas é um avanço que mostra que o Brasil está no rumo certo!”

Do ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, em publicação no Twitter, sobre a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que cortou nesta quarta-feira, 2, a taxa básica de juros, a Selic, em meio ponto porcentual, a 13,25%.

