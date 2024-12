Paulo Miklos passa o Natal em casa após receber alta da UTI: ‘Energia positiva’

O cantor Paulo Miklos, de 65 anos, que estava internado na UTI desde o dia 11 de dezembro devido a uma gastroenterite, recebeu alta na última quarta-feira, 18. O ex-vocalista do Titãs usou suas redes sociais para compartilhar a boa notícia na terça-feira, 24, véspera do Natal.

“Agradeço todas as mensagens, toda a energia positiva, todo o carinho e a preocupação dos meus amigos queridos e fãs!!! Feliz Natal”, escreveu Miklos em seu perfil no Instagram.

Reprodução/Instagram

Internação

No dia 11 de dezembr, o cantor Paulo Miklos foi internado na UTI do Hospital Samaritano, em São Paulo. De acordo com o portal LeoDias, a equipe de Miklos informou que a internação ocorreu devido a uma gastroenterite, e o quadro não é grave.

No entanto, uma fonte próxima a Paulo Miklos teria dito ao portal que seu estado seria mais grave. Segundo o veículo, tanto a família quanto o hospital não confirmam a real situação de saúde de Paulo Miklos, mas o LeoDias afirma que uma funcionária encontrou o artista desacordado em sua casa e acionou a família e os primeiros socorros.

Paulo teria dado entrada na unidade por volta das 10 horas e passado por uma série de exames, incluindo uma tomografia.

Procurada pelo site IstoÉ Gente, a equipe do artista negou que o ex-integrante do Titãs tenha sido encontrado desacordado e deu mais detalhes sobre seu real estado de saúde.

“Paulo foi internado devido a uma gastroenterite, nada grave, e está em processo de recuperação. Ele encontra-se evoluindo muito bem, sem intercorrências. Não procede a informação veiculada em alguns portais de que tenha sido encontrado desacordado por uma funcionária”, afirmou na ocasião.