Paulo Matheus, do São Caetano, mira classificação para a próxima fase da Copa Paulista: ‘Nos doar 200%’ Após a vitória contra o Taubaté por 2 a 1, o time chegou ao quarto jogo de invencibilidade e segue na briga para conquistar uma das vagas para a próxima fase da competição

O São Caetano vive um bom momento na Copa Paulista. Após a vitória contra o Taubaté por 2 a 1, o time chegou ao quarto jogo de invencibilidade e segue na briga para conquistar uma das vagas para a próxima fase da competição. Depois de passar por um processo de reestruturação na gestão do clube, aos poucos, o Azulão dá sinais de que começa a colher frutos. Assim, o volante da equipe Paulo Matheus, que possui formação na base do Atlético-MG, destacou alguns pontos em relação à ascensão do São Caetano no campeonato.

> ATUAÇÕES: Neymar e Raphinha recebem as maiores notas do Brasil

– A gente sabia que precisava de algo a mais. Corrigimos alguns erros e a sequência de jogos foi ajudando a entrosar a equipe. E acredito que temos muito a evoluir ainda.

Para o jogador, a recuperação da equipe na Copa Paulista não é surpresa. De acordo com ele, o grupo sempre esteve fechado em prol dos objetivos do clube na competição.

– Estivemos sempre unidos. Mesmo nos momentos ruins. Foi o que nos fortaleceu para hoje conseguirmos uma boa recuperação na competição.

A Copa Paulista está em um momento mais decisivo. Isso por que faltam apenas dois jogos para o final da primeira fase, e o São Caetano está em terceiro lugar – vale lembrar que avançam apenas as duas primeiras equipes. Por outro lado, cabe ressaltar que o Azulão depende apenas de si para avançar à próxima fase.

– Agora é manter o foco. A nossa entrega tem que ser sempre essa. Não vamos ter jogos fáceis e temos que nos doar 200%. Naturalmente a classificação vai vir com boas atuações na competição.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais