Paulo Lima critica Landim e diz que Flamengo errou em cobrar torcedor: ‘O momento não era esse’ Comentarista dos canais 'Fox Sports' argumentou que apesar de o Flamengo precisar faturar, o clube consegue fazer isso de outras formas sem precisar cobrar do torcedor

Paulo Lima, comentarista dos canais ‘Fox Sports’ afirmou durante o ‘Expediente Futebol’, no sábado, que Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, errou ao cobrar R$10 do torcedor não-sócio já no segundo jogo transmitido pelo clube via internet, após a briga judicial com a TV Globo.

O jornalista argumentou que apesar de o Flamengo precisar faturar, o clube consegue fazer isso de outras formas sem precisar cobrar do torcedor que pode estar passando por momento de dificuldade me meio a pandemia.

– Quanto o Flamengo faturou para botar quatro letrinhas na frente? Quanto o Flamengo faturou para botar na manguinha, na chuterinha, no banner que faz coletiva, na publicidade em torno no Ninho do Urubu? (…) Tem despesa? Evidente que tem, mas, no primeiro jogo que você tem a possibilidade de botar o Flamengo em exibição, você vai lá e cobra do torcedor? – disse.

– Evidente que, quando você fala em produto, e o Flamengo é um produto de excelência neste momento, você vai falar: ‘Opa! Chegou a hora’. Evidente que você tem este lado da balança, precisa arrecadar, sustentar esses caras, que ganham substancialmente bem, mas você tem que ver o lado da galera. Esse é o lado da dificuldade. Se em algum momento você tem a balança para pesar, por que tem que pesar para o clube? – completou.

Por outro lado, também em entrevista à ‘Fox Sports’, Landim disse que o Flamengo precisa faturar de alguma forma, além dos patrocinios, para manter o time forte e competitivo.

– Acho bem acessível o valor de R$ 10 em troca de uma semifinal. A gente precisa arrecadar para manter o nosso time. Não é fácil contar com Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e outros sem receita. Em relação ao preço, se você fala R$ 90 por mês, ou quase isso para apenas um jogo no pay-per-view, estamos tendo um preço muito inferior – disse.

