Paulo Henrique Ganso será submetido a procedimento médico no coração

O Fluminense anunciou nesta quinta-feira que o meia Paulo Henrique Ganso será submetido nesta sexta a um procedimento médico no coração. O jogador de 35 anos foi diagnosticado com miocardite neste início de ano e chegou a ficar mais de um mês fora de atividade.

“O Fluminense FC informa que a equipe cardiológica que atende o meia Paulo Henrique Ganso, durante monitoramento constante do atleta, viu necessidade de que ele seja submetido a um procedimento médico, a ser realizado na manhã desta sexta-feira (14/03)”, informou o clube carioca pelo perfil do X.

Segundo o Fluminense, o “atleta ficará parado por sete dias e, depois desse período, voltará aos treinos normalmente. A tendência é que Ganso esteja apto a atuar pela equipe a partir da segunda rodada do Campeonato Brasileiro”.

Afastado desde 18 de janeiro dos treinamentos, Ganso foi liberado no dia 27 de fevereiro pela equipe médica que o atendia para retornar às atividades, depois de passar por exames e avaliações clínicas. Conforme o protocolo do diagnóstico de miocardite, ele seguiu sendo monitorado desde então. Ganso não voltou a ser relacionado para as partidas do Fluminense e ficou restrito a ações no CT Carlos Castilhos. Ele ficou sob avaliação por 30 dias, em uma espécie de pré-temporada individual.

O diagnóstico do jogador foi feito nos exames de pré-temporada do elenco tricolor. Ele não teve sintomas e possivelmente desenvolveu a doença de forma recente, já que, em seis anos, o Fluminense nunca detectou situação semelhante. Conforme o departamento médico do clube, é possível que a condição tenha sido em decorrência de uma gripe muito forte que o atleta contraiu em novembro.