Paulo Henrique Amorim é afastado do Domingo Espetacular

Paulo Henrique Amorim, jornalista da Record, foi informado nessa segunda-feira (24) que será afastado do programa ‘Domingo Espetacular’, atração comandada por ele há 14 anos. As informações são do colunista Daniel Castro, do Notícias da TV.

A Record confirmou a informação em nota, afirmando que o jornalista “permanecerá na emissora à disposição para novos projetos”. Paulo Henrique Amorim tem contrato com a Record até 2021 e, segundo Castro, não será demitido.

Confira a nota divulgada pela Record abaixo:

“O Domingo Espetacular, a partir deste domingo, 30/06, será apresentado por Patrícia Costa e Eduardo Ribeiro.

Paulo Henrique Amorim deixa o programa e permanece na emissora à disposição para novos projetos.

As mudanças fazem parte do processo de reformulação do jornalismo da Record TV, que está sendo implementado pelo vice-presidente de jornalismo da Record TV, Antonio Guerreiro, desde janeiro deste ano.”