Paulo Gustavo é homenageado em exposição inédita no MAC Niterói 

O legado de Paulo Gustavo, um dos maiores talentos do humor brasileiro, recebe uma homenagem especial no formato de exposição imersiva e sensorial no Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC). Com uma abordagem atual e multilinguística, “Rir, um ato de resistência” convida o público a vivenciar de perto a essência do artista, através de registros de sua vida pessoal e profissional, figurinos icônicos e sua admiração por obras contemporâneas. Mais do que um tributo à sua trajetória, o projeto, que nasce em sua cidade natal, é uma verdadeira imersão em sua irreverência, energia vibrante e amor pela arte.

Idealizado pela família, com Thales Bretas à frente do projeto, a exposição possui curadoria de Nicolas Martin Ferreira e co-curadoria de Juliana Cintra. A iniciativa é aprovada pela Lei de Incentivo à Cultura, com apresentação do Ministério da Cultura e do Grupo Bradesco Seguros. Patrocínio da TV Globo e Multishow, e apoio da Prefeitura de Niterói, Fundação de Arte de Niterói (FAN), MAC Niterói e Galeria Silvia Cintra + Box 4. A realização é da InterArt.

A estreia acontece no dia 13 de abril (domingo), com encerramento previsto para 1º de junho.

Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo e idealizador do projeto, fala com carinho sobre a concepção.

“Esse é um presente cheio de amor para o público. A exposição foi pensada como uma homenagem afetuosa ao legado de Paulo Gustavo. Mais do que reviver sua genialidade, queremos acalentar o coração das pessoas de forma leve e inspirar novas gerações a enxergarem a arte e o humor como forças transformadoras e de resistência”, declara ele.

“A cultura é um poderoso agente de transformação e conexão social. O apoio à exposição ‘Rir é um ato de resistência’, que faz parte do calendário de 2025 do Circuito Cultural Bradesco Seguros, reflete a nossa valorização da arte brasileira e de seu legado, fato que é motivo de satisfação e orgulho para o Grupo”, declara Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

A MAGIA DO RISO E UMA HOMENAGEM ATRAVÉS DA ARTE

Paulo Gustavo sempre enxergou o riso como um ato de resistência e transformação. Com uma abordagem lúdica e interativa, RIR, UM ATO DE RESISTÊNCIA convida o público a mergulhar em sua trajetória, explorando sua identidade cultural e paixões, como o teatro, a moda e as artes visuais.

Dividida em cinco galerias, a exposição apresenta registros inéditos de sua infância e juventude, além de figurinos icônicos de personagens inesquecíveis. Os visitantes poderão interagir com cenografias envolventes, reviver cenas marcantes de sua carreira e assistir a um curta-metragem exclusivo em um ambiente inspirado em uma sala de cinema.

GALERIA 1 – UMA VIDA À LUZ

Sua história é contada por meio de fotografias inéditas organizadas em uma linha do tempo que vai da infância à vida adulta. Episódios significativos ao lado da família e amigos se conectam a trajes e acessórios emblemáticos, exibidos em sofisticadas vitrines e manequins.

GALERIA 2 – O LÚDICO E O HUMOR

O encantamento do universo lúdico, do teatro e da comédia teve papel essencial na formação criativa de Paulo Gustavo. Em um cenário vibrante, o visitante se envolve com instalações interativas, peças representativas e elementos simbólicos. A experiência celebra sua devoção ao riso e à arte, com caixas de som reproduzindo falas memoráveis e um telão projetando momentos icônicos de palhaços que influenciaram sua trajetória no cinema e na televisão.

GALERIA 3 – A MODA COMO EXPRESSÃO

Uma projeção envolvente alterna registros de arquivo com figurinos marcantes, apresentados em requintados manequins. Seu estilo arrojado se traduz em sapatos cravejados de cristais, chapéus exuberantes e joias sofisticadas, onde cada detalhe conta um capítulo de sua jornada artística. Entre peças emblemáticas e itens de seu acervo pessoal, destacam-se criações de grifes renomadas como Comme des Garçons, Balmain, Saint Laurent e Gucci, além de exclusividades assinadas pelo estilista americano John Varvatos.

GALERIA 4 – UMA COLEÇÃO INSPIRADORA

Um conjunto notável de obras contemporâneas brasileiras, pertencente ao seu acervo particular, reflete suas inspirações e refinado olhar artístico. O espaço reúne trabalhos de grandes nomes como Miguel Rio Branco, Vik Muniz, Adriana Varejão, Os Gêmeos, Nelson Leirner, Rodrigo Matheus, Marcus Galan, Roberto Magalhães, Cristina Canale e Cinthia Marcelle. Na área externa do MAC, a escultura CDR-14, de Amilcar de Castro, com 2,5 metros de altura, simboliza sua presença marcante na cultura nacional.

GALERIA 5 – MULTISHOW APRESENTA 220 VOLTS DE HUMOR

Em colaboração com a TV Globo e o Multishow, uma acolhedora sala de exibição apresenta um curta-metragem exclusivo sobre a carreira de Paulo Gustavo. A seleção reúne cenas emblemáticas de suas produções no cinema, televisão e teatro, além de entrevistas inesquecíveis, proporcionando uma imersão no seu talento e revivendo as gargalhadas que deixou como legado.

Para Cristovam Ferrara, Diretor de Valor Social da Globo, “Paulo Gustavo foi um talento extraordinário, que marcou a história da dramaturgia e do humor brasileiro com o dom de conectar pessoas através da arte. Para a Globo, é uma honra apoiar essa exposição, que celebra não só o artista genial que ele foi, mas também o seu legado na cultura brasileira. Como uma empresa brasileira, feita por brasileiros, que valoriza e exalta a nossa arte e o nosso povo, essa homenagem é uma forma de manter viva a memória e o impacto cultural que Paulo Gustavo deixou para o Brasil”.

A Fundação de Arte de Niterói (FAN) tem como missão fomentar a produção artística da cidade, valorizando e criando espaços para o talento de seus artistas, promovendo o cenário cultural. Paulo Gustavo é um importante símbolo da vocação artística de Niterói, que se manifesta na irreverência, no humor e na coragem de sua obra. Além de sua genialidade, sua trajetória foi marcada pelo combate ao preconceito e pela defesa da diversidade, temas fundamentais para a arte e para a sociedade.

“Celebrar Paulo Gustavo em sua cidade natal, dentro de um equipamento público tão emblemático, é mais do que uma homenagem, é um ato de reconhecimento à sua grandiosidade e ao impacto que ele teve na cultura brasileira. Essa exposição não apenas revisita sua trajetória brilhante, como reforça o poder da arte como ferramenta de afeto e transformação social, proporcionando à cidade um mergulho na história de um dos maiores artistas do Brasil”, destaca Micaela Costa, presidente da FAN, entidade gestora do MAC.

“Paulo Gustavo é um dos maiores orgulhos de Niterói. Sua arte, seu humor e sua generosidade ultrapassaram fronteiras e conquistaram o Brasil inteiro. Inaugurar esta exposição no Museu de Arte Contemporânea, um dos ícones culturais de nossa cidade, reforça a luz e o legado do artista. Paulo continua brilhando, emocionando e inspirando. É uma honra para Niterói celebrar sua trajetória com essa homenagem tão especial”, afirma o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros, um artista completo. Ator, diretor, roteirista e apresentador, deixou sua marca na televisão, no cinema e no teatro, encantando o público com seu talento e carisma inigualáveis. Dono de uma trajetória extraordinária, tornou-se um dos maiores fenômenos de bilheteria do cinema nacional, conquistando milhões de espectadores com sua versatilidade artística e comunicação autêntica. Criador e intérprete da inesquecível Dona Hermínia, Paulo trouxe aos palcos e às telas uma personagem que dialogava diretamente com o povo brasileiro, abordando com sensibilidade e humor temas como família, diversidade e inclusão social. Além de sua genialidade cômica, foi um defensor incansável de causas sociais, usando sua arte como ferramenta para promover mudanças e dar voz a importantes questões. Seu humor afiado e carisma irresistível não apenas divertiram, mas também emocionaram, consolidando seu nome como um dos maiores ícones do entretenimento nacional.

Serviço:

Exposição: Paulo Gustavo – “RIR, UM ATO DE RESISTÊNCIA”

Local: MAC – Museu de Arte Contemporânea de Niterói / Mezanino

Período: 13 de abril a 01 de junho de 2025

Horários: terça a domingo, das 10h às 18h (entrada até 17h30)

Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/n – Boa Viagem, Niterói – RJ

Classificação: Livre

Informações sobre ingressos no site oficial do MAC:

https://culturaniteroi.com.br/blog/macniteroi/2152#ingressos

EQUIPE “RIR, UM ATO DE RESISTÊNCIA”

Thales Bretas

Idealização

Nicolas Martin Ferreira

Curadoria

Juliana Cintra

Co-curadoria

Elaine Rollemberg

Direção de produção

Mariana Villas-bôas

Direção De Arte e Cenografia

Daniela Fonseca

Assistência e Produção de Cenografia

Dienis | Napoleon Productions

Produção Artística

Giovanni Bianco | GB65

Projeto Gráfico

Beatriz Coelho Gomes

Antropóloga – Pesquisa e texto da linha do tempo

Fernanda Mantovani

Iluminação

Lara Cunha

Assistência de Iluminação

Luana Safar

Conservação de figurinos

Reka Koves

Figurinista “Dona Hermínia”

Rubens Nascimento

Gerência de Logística

Jay Office

Relações Públicas

Estar Comunicação

Assessoria de imprensa

Mariane Thamsten

Assistência de Curadoria

CIRCUITO CULTURAL BRADESCO SEGUROS

Manter uma política de incentivo à cultura é compromisso permanente do Circuito Cultural Bradesco Seguros. Nos últimos anos, o Grupo Bradesco Seguros orgulha-se de ter patrocinado e apoiado projetos nas áreas de música, dança, artes plásticas, teatro, literatura e exposições, além de outras manifestações artísticas.

Dentre as atrações realizadas recentemente, destacam-se os musicais “Mudança de Hábito”, “Chacrinha, O Musical”, “Elis – A Musical”, “A Família Addams”, “O Rei Leão”, “Bem Sertanejo”, “Les Misérables”, “60 – Década de Arromba”, “Cinderella” e “Wicked”, além da “Série Dell’Arte Concertos Internacionais”, “Ballet Zorba, O Grego” e a exposição “Cavaletes de Cristal de Lina Bo Bardi no MASP”.