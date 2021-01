Paulo Gustavo brinca e diz que ‘tomou ranço’ da cantora Marisa Monte

O comediante Paulo Gustavo contou a seus seguidores no Instagram nesta sexta-feira (22) uma história inusitada em que disse ter tido “ranço” da cantora Marisa Monte.

Paulo conta que foi a um show da cantora junto com seu marido, Thales Bretas, e que ela “fez chover” durante a apresentação, justo quando ele usava um chapéu de veludo que havia comprado em Londres.

“Uma vez eu fui num show da Marisa Monte no Inhotim [em Brumadinho, Minas Gerais] com o Thales, e eu tava todo lindo com um chapéu que eu tinha comprado em Londres, de veludo. Aí ela começou a cantar aquela música ‘a chuva vem me dizer… ô, chuva, vem me dizer’. E ela ficou ‘vem chuva, vem chuva, vem chuva’, que caiu um temporal”, brinca Paulo.

O trecho se refere à canção “Segue o Seco”, lançada por Marisa Monte em 1994, no álbum Verde, Anil, Amarelo, Cor-de-Rosa e Carvão. Paulo continua contando a história.

“E eu, que estava cantando lúdico, fui tomando ranço dela. Fui falando ‘amor, não vem cantando ‘a chuva me dizer’, na bruxaria. Você vai sair daqui intacta, linda, e eu vou molhado pra casa com meu chapéu de veludo, de Londres. Nesse dia aí eu tomei ranço de Marisa Monte. Depois eu diluí isso dentro de mim. Não vale a pena”, brincou o humorista. Assista abaixo.

