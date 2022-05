Paulo Costa é o novo presidente do Cubo, do Itaú Unibanco

SÃO PAULO (Reuters) – O Cubo, hub de inovação do Itaú Unibanco, anunciou nesta sexta-feira a nomeação Paulo Costa, como novo presidente-executivo, substituindo Pedro Prates.

Costa passou os últimos dois anos na gestora de fundos de investimentos Neo e foi executivo da Accenture.





Prates agora se junta a Anderson Thees e Manoel Lemos na plataforma de investimentos em startups do Itaú Unibanco, anunciada pelo presidente do banco, Milton Maluhy, em abril.

Em 2021, as startups do Cubo Itaú receberam cerca de 3 bilhões de reais em investimento, 60% a mais do que em 2020.

(Por Aluísio Alves)