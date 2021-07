Paulo Coelho diz ser ‘sinal de fraqueza’ ataques de Bolsonaro a opositores

Paulo Coelho marcou presença no evento “A erosão da liberdade de expressão no Brasil” – organizado pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e a Comissão Arns pela defesa dos direitos humanos, e falou sobre os ataques do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a seus opositores.

“Ganhar e perder faz parte da vida, mas ameaçar como ele tem ameaçado, questionando as eleições, por exemplo, é um sinal de fraqueza total. A fraqueza de alguém que sabe que está sozinho”, disse o escritor.

“Bolsonaro só gosta de pessoas que dão notícias boas. Isso me lembra uma história famosa, a história da roupa nova do rei. Dois costureiros chegaram ao palácio e disseram: vamos fazer as roupas mais lindas do mundo com tecido invisível. E o rei desfilou nu pela cidade. Eu acho que o Bolsonaro é um pouco assim. Ele está nu, ele está gritando. Quando as pessoas começam a gritar, sabemos que as coisas estão ruins. A pessoa que fala calmamente é mais perigosa, mas o Bolsonaro está assustado”, finalizou Coelho.

O evento também contou com a presença de Felipe Neto e a jornalista Patrícia Campos Mello.

