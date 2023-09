Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste, anuncia redução de juros em programa de microcrédito

Samirah Fakhourii Samirah Fakhouri https://istoe.com.br/autor/samirah-fakhouri/ 03/09/2023 - 12:05 Compartilhe

O presidente do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Paulo Câmara, anunciou mais uma redução nas taxas de juros do programa de microcrédito orientado, Crediamigo. As taxas antes cotadas em 2,53% foram para 2,16% para os novos contratos. O anúncio aconteceu nesta sexta-feira, dia 1°, durante evento de comemoração aos programas de microcrédito do banco.

“Em linha ao que o presidente do Brasil vem defendendo, nós vamos reduzir as taxas de juros. Nos últimos 30 dias, essa redução já chegou a 32%, beneficiando não só os clientes diretos, mas toda a economia da nossa área de atuação”, afirmou o presidente do BNB.

O microcrédito tem como propósito aumentar a inserção social e qualidade de vida, sem um processo burocrático de acesso, melhorando a renda familiar das áreas urbanas do Norte e Nordeste do país. Essa criação fez parte de uma ação desenvolvimentista pelo banco, que já é conhecido por ser um banco de fomento.

Como o próprio Câmara comenta, a redução das taxas vão de encontro aos planos de governo do atual presidente da república, que estava presente no evento em Fortaleza (CE) e comentou: “Nós vamos continuar fazendo crédito e vamos fazer juros cada vez mais baratos, não pense que eu acho que a redução foi suficiente, os juros ainda estão altos (…) Então eu acho que nós vamos precisar trabalhar para baixar ainda mais”.

As melhorias dos juros também são aliadas das estratégias de diminuição de outra taxa, as de inadimplência do programa, que chegaram a um valor inferior a 3% neste ano. “Os maiores desafios do programa eram o risco de inadimplência e o tipo de garantia que poderia ser oferecido ao banco. Se tratando de um público alvo de baixa renda informal, não há como exigir garantias reais, surge então a nossa primeira inovação: passamos a trabalhar o crédito de forma orientada, para que os empreendedores possam implementar uma gestão com foco no seu negócio e mercado”, Paulo explica.

Outras metas para o programa Crediamigo

– Demais aplicações no fundo FNE para uso durante o segundo semestre de 2023, com expectativa de chegarmos a mais de 2 milhões de clientes no programa.

– Para o ano que vem, a ideia do Banco é chegar a mais de 4 bilhões de reais no fundo FNE, no âmbito no programa de nacional de microcrédito condutivo orientado, o PNMPO, garantindo acesso ao fundo por mais de 3,7 bilhões de operações.

– O Crediamigo terá um programa de expansão consistente até 2025, saindo do número atual de 472 unidades, para 1000 unidades nos próximos dois anos, cobrindo todas as regiões nordestinas.

