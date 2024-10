Paulo Betti critica quadro do programa de Luciano Huck: ‘Coisa triste’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/10/2024 - 10:30 Para compartilhar:

Paulo Betti detonou o “Familhão”, do programa “Domingão”, apresentado por Luciano Huck, durante participação no podcast “Futeboteco”.

O ator, de 72 anos de idade, disse que o quadro que premia um telespectador com R$ 1 milhão, é uma “tristeza”, porque cobra um valor mensal do interessado em se tornar milionário.

“O Huck dá uma casa para você por mês. Eu vejo aquilo e falo assim: ‘Gente, pera aí, que coisa triste de se ver, é muito triste. Se for dado [sem custos] já seria triste, mas ainda cobra. Não é todo mundo que concorre àquele prêmio milionário”, disparou.

+ Paulo Betti culpa etarismo por falta de convites para a TV: ‘Os papéis diminuem’

Conforme o regulamento do “Familhão”, para concorrer à chance de ficar milionário, o interessado deve pagar R$ 20 por mês. Esse valor pode ser usado no formato de crédito para trocar por produtos no “Lojão do Familhão”.

Após ser contratado exclusivo da Globo por 40 anos, Betti deixou a emissora em 2023, mas admitiu que sempre manteve postura crítica em relação ao canal. Betti afirmou que suas críticas são de caráter político.

“Eu trabalhei muito na Globo, mas fui crítico da [empresa] em alguns momentos. Por exemplo, Alexandre Garcia era o cara da Globo… Aqueles pensamentos que ele tem, é o cara que aparecia todo dia televisão comentando sobre mensalão, sobre o que [ele considerava como] certo, errado, quem era bom, quem era ruim”, completou.