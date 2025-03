Paulo Azi, do União Brasil, fica responsável pela Comissão de Constituição e Justiça

Em reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), líderes partidários definiram nesta terça-feira, dia 18, por acordo partidário, o comando das comissões permanentes da Casa. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), por onde passam quase todas as propostas em análise na Câmara, ficará com o União Brasil, nas mãos de Paulo Azi (União Brasil-BA).

Azi é presidente estadual do partido e aliado de ACM Neto, ex-prefeito de Salvador. Em janeiro deste ano, quando Motta foi eleito presidente da Câmara, o deputado afirmou que desejava sucesso ao político. Em suas redes sociais, ele afirmou que ele “reúne todas as qualidades necessárias para conduzir o nosso Poder Legislativo”.

As 30 comissões permanentes da Câmara dos Deputados serão instaladas nesta quarta-feira, dia 19, a partir das 10 horas. A escolha das comissões permanentes é feita com base no resultado da última eleição para a Câmara e no princípio da proporcionalidade partidária, a partir da preferência dos partidos para as presidências desses colegiados. Ou seja, o tamanho de cada bloco partidário na Casa define quem escolhe primeiro e quantas comissões cada um terá. Pode haver permuta entre os partidos até a instalação dos colegiados.