Paulo Autuori valoriza classificação do Botafogo e volta a criticar retorno do futebol no Rio: ‘Falta bom senso’ Alvinegro garantiu a segunda colocação da chave, com 8 pontos e espera a definição do Grupo B para saber quem será o adversário do próximo domingo, na semifinal do turno

Apesar do empate sem gols diante da Portuguesa, o Botafogo garantiu a classificação na Taça Rio. Em entrevista coletiva após o jogo, Paulo Autuori revelou o motivo das mudanças na equipe e elogiou as variações táticas de sua equipe.

– Fizemos algumas alterações para equipe que começou já pensando em uma possibilidade de classificação e no domingo jogar novamente. Tivemos poucos dias de treinos. Aproveitamos para ver jogadores que normalmente não estavam sendo utilizados. Temos que ter uma noção clara do que o futuro nos espera em relação ao nosso grupo. Dentro disso, o jogo serviu bastante – disse.

– Primeiro tempo tivemos chances reais de gol, duas na trave. No segundo tempo não criamos tanto, acho normal pelas substituições. A equipe perde volume. Mas estou satisfeito, em um espaço tão curto de tempo, a equipe conseguiu apresentar coisas interessantes, com estruturas diferentes e variações táticas – completou.

Ao fim da coletiva, o treinador Paulo Autuori voltou a criticar a volta do futebol no Campeonato Carioca e afirmou que ‘faltou bom senso’ ao envolvidos.

– Eu continuo achando um absurdo a gente ter voltado a jogar agora. Um descaso absurdo com os jogadores. O Botafogo tomou sua decisão de preservar o que é mais importante nesse momento que são as vidas. No fim o Campeonato Carioca vai acabar e os outros estados vão iniciar. Com isso, vamos ficar um tempo parado até o Brasileiro. Podia juntar um pouco mais o estadual com o Brasileiro. Falta bom senso e não me parece que houve. É isso que tem sido o Campeonato Carioca, com essa pressão de voltar, e a cada dia que passa a gente vê que não havia necessidade disso. A gente vê claramente algumas atitudes da federação que são de retaliação aos clubes que se opuseram – concluiu.

Com o resultado e a derrota do Boavista para o Flamengo no outro jogo do Grupo A, o Botafogo garantiu a segunda colocação da chave, com 8 pontos. Agora, o Alvinegro espera a definição do Grupo B para saber quem será o adversário do próximo domingo, na semifinal do turno – atualmente, o primeiro colocado da outra chave é o Fluminense.

