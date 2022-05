Paulo André retoma rotina de treinos e posta foto do filho na praia Após participação no BBB 22, o atleta vem se preparando para retornar as pistas de atletismo

Paulo André se transformou em uma das principais celebridades do país após sua participação no Big Brother. Apesar da fama, o esporte nunca saiu da mente do atleta e PA vem se dedicando para retornar as pistas de atletismo.





No último sábado, o ex-BBB publicou vídeos nas redes sociais de um treino na areia e aproveitou para registrar o primeiro contato do filho com a praia.

Reprodução/Instagram

Durante o BBB, PA comentou em diversos momentos sobre o amor que sente pelo filho. O atleta chegou a realizar treinos dentro da casa, mas não conseguiu manter a mesma forma física da época em que competia.

Paulo André chegou a ser finalista do BBB, mas acabou perdendo o prêmio para Arthur Aguiar. Durante o reality, o atleta se envolveu com Jade Picon e muitos fãs ainda querem que o relacionamento dos dois se estenda para fora do programa. Além de focar nos treinos, PA também precisa lidar com a fama e o atleta vem buscando conciliar esses dois mundos.



