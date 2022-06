Paulo André marca presença na transmissão de Flamengo e Fortaleza na Globo e encontra Gabigol Ex-BBB havia conquistado um prêmio durante o reality que o possibilitou estar na cabine de transmissão da emissora

Vice-campeão do ‘BBB22’, o velocista Paulo André Camilo aproveitou o fim de semana no Rio para curtir um jogo do Flamengo, time do coração, no Maracanã. Na tarde deste domingo (05), PA acompanhou da cabine de transmissão da TV Globo a derrota do seu time contra o Fortaleza pelo Brasileirão.





+ Pogba, Bale… Listamos 15 medalhões que vão trocar de clube, mas estão sem destino certo

Antes da partida começar, PA estava confiante no resultado e cravou que o Flamengo venceria o Fortaleza por 3 a 0, o que não aconteceu. O Fortaleza venceu por 2 a 1.

– Com o Flamengo é emoção sempre, mas o Flamengo vai fazer bonito hoje com o PA presente. Vai ser um 3 a 0, devagarinho aí para a gente poder dar continuidade a esse campeonato e ir para as cabeças – cravou.

+ Flamengo é alvo de críticas de Mauro Cezar após derrota para o Fortaleza: ‘Time de Paulo Sousa foi patético’

No entanto, o Leão do Pici atrapalhou os planos do velocista. Na segunda etapa da partida, já na tribuna de honra do Maracanã, PA viu o atacante Pedro desperdiçar um pênalti logo nos primeiros minutos. O ex-BBB estava ao lado de Gabigol e chegou a registrar o momento.

A reação do Gabigol após o pênalti perdido pelo Pedro. O camisa 9 está fora por suspensão. @simpraisapic.twitter.com/A3s2aU9MBM — Goleada Info (@goleada_info) June 5, 2022

O Rubro-Negro, que poderia ter encostado no G4, deixou o campo sob vaias e xingamentos depois de mais uma atuação ruim. Com o resultado deste domingo, o time de Pablo Vojvoda segue na lanterna, mas agora com cinco pontos. A equipe de Paulo Sousa, com 12, é o 10º colocado.

Na quarta-feira (08), o Flamengo vai a São Paulo enfrentar o Red Bull Bragantino. Já o Fortaleza, na quinta (09), recebe o Goiás, no Castelão.

E MAIS:

E MAIS: