Paulo André e Vitória Rosa vencem nos 100m no Troféu Brasil de Atletismo

Paulo André Camilo de Oliveira e Vitória Rosa foram os vencedores da tradicional prova dos 100 metros no Troféu Brasil de Atletismo, nesta sexta-feira, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), em São Paulo. Com os resultados, eles confirmaram o favoritismo nas duas disputas.

Paulo André se sagrou tetracampeão da prova na competição mais importante do calendário nacional. Ele completou os 100m com o tempo de 10s13. Felipe Bardi dos Santos, que havia superado o vencedor desta sexta no GP Brasil de Atletismo no domingo passado, levou a prata, com 10s18 – nas semifinais, ele bateu seu recorde pessoal, com 10s11.

Paulo André e Felipe Bardi vêm concentrando as atenções nesta prova. “Competi para ganhar, para defender meu título e estou muito feliz por ter sido protegido por Deus. Ainda vou correr os 200 m e o revezamento 4×100 m pelo Pinheiros e depois volto aos treinos visando a temporada 2021”, disse o vencedor desta sexta, já classificado para a Olimpíada de Tóquio, adiada para o ano que vem.

Felipe Bardi, por sua vez, mostrou foco em buscar o índice olímpico. “Meu objetivo é brigar pelo índice olímpico (10s05) e buscar uma vaga também no revezamento 4x100m do Brasil. Mostrei que tenho capacidade. Posso ir mais longe, com certeza”, comentou. Derick de Souza levou o bronze, com 10s25.

No feminino, mesmo sob chuva, quem brilhou foi Vitória Rosa. A vitória, contudo, foi decidida somente na fotografia de chegada. Vitória Rosa e Ana Carolina de Jesus Azevedo completaram os 100 metros em 11s41, mas Vitória levou a melhor no análise da fotografia, o chamado photofinish.

“Não fiquei feliz com o resultado. Não sei onde errei. Mas vencer o Troféu Brasil é muito importante”, comemorou a velocista, classificada para competir nos 200m na Olimpíada. A medalha de bronze ficou com Rosângela Santos, recordista sul-americana da prova, com 11s46.

Nas demais provas do dia, Thiago André e Mayara dos Santos Leite foram os vencedores da prova de 800m; Raiane Vasconcelos Procópio venceu no heptatlo; Gabriele Sousa dos Santos foi a campeã no salto triplo; Altobeli Santos da Silva e Tatiane Raquel da Silva levaram a melhor nos 3.000 m com obstáculos; Sarah Suelen Fernandes Freitas venceu no salto em altura.

No arremesso de peso, Geisa Arcanjo confirmou o favoritismo, enquanto Tiffani Marinho e Lucas Carvalho faturaram o ouro nos 400m. Nos 110 metros com barreira, os campeões brasileiros foram Ketiley Batista e Jonathas Brito. Juliana De Menis Campos ganhou no salto com vara e Douglas Junior dos Reis subiu no lugar mais alto do pódio no lançamento do disco.

