Paulo André e Pedro Scooby revelam como receberam convite para o BBB Atletas falaram sobre indecisão para decidir participar ou não do reality show

Grandes personagens da última temporada do ‘Big Brother Brasil’, Pedro Scooby e Paulo André participaram do ‘PodPah’ nesta quarta-feira. Durante a conversa com os apresentadores Igão e Mítico, os atletas revelaram como foram convidados para participar do reality show. O velocista relembrou o momento de indecisão com relação a carreira no esporte.





– Recebi o convite pelo meu empresário, e de primeira me chamou bastante atenção. Mas eu estava em um momento delicado, com meu filho no hospital, e as coisas deram uma esfriada durante algumas semanas. Aí foi quando eu perguntei ao meu empresário se era certo, porque eu queria decidir o que fazer, e eles disseram que sim – disse Paulo André, que complementou:

– Aí sentei com a minha família e eles ficaram assustados, principalmente meu pai, que é meu técnico, por conta da exposição. Aí eu dei o sim, e agilizamos as coisas aqui fora. Mas eu fiquei um tempo indeciso, sem saber se iria ou não. Acho que me chamaram por causa da Olimpíada e algumas coisas minhas nas redes sociais. Mas como pessoa, ninguém me conhecia – emendou.

Pedro Scooby já havia sido convidado para participar do programa, mas na edição de 2020. Na oportunidade, recusou o convite, mas aceitou integrar o elenco do reality em 2022. Para o surfista, a principal questão para ser resolvida antes do programa envolveu os filhos Ben, Dom e Liz. O trio, que é fruto do relacionamento com Luana Piovani, ficou com a atual esposa do atleta, Cintia Dicker.

– Já fui convidado para o BBB 20, mas estava em um momento complicado, tinha acabado de me separar, me mudando para Portugal. E o convite para o último veio em cima do laço, tanto que eu já tinha combinado com a mãe das crianças que eu ficaria com elas em janeiro. Aí eu conversei com a minha esposa, e ela disse que ficaria com meus filhos. Ali eu decidi que iria mesmo – começou Scooby.

– É lindo o amor da minha mulher com meus filhos. Falei com a mãe das crianças, e ela apoiou também, disse que se resolveria com a minha esposa. Eu estava no auge da minha carreira, tinha ficado em segundo lugar no mundial, com uma temporada absurda. Aí eu pensei ‘de repente essa tranquilidade que eu estou, é o momento’. A oportunidade já tinha batido na porta uma vez – completou.

