Paulo André e Pedro Scooby marcam presença em show do cantor Teto na zona sul do Rio de Janeiro Ex-participantes do BBB, o velocista e o surfista fizeram questão de prestigiar o rapper que vem fazendo sucesso no mundo musical





Paulo André e Pedro Scooby foram um dos grandes protagonistas do BBB 22. O velocista e o surfista construíram uma amizade dentro do reality que acabou transcendendo o programa. Na última sexta-feira (29), a dupla marcou presença no show do rapper Teto em uma casa de festas na zona sul do Rio de Janeiro.

Além dos esportivas, Jade Picon também esteve presente no evento. Scooby e PA chegaram a subir no palco no momento que Teto cantou duas de suas principais músicas: “Groupies” e “Mustang Preto”. A aparição dos ex-participantes do BBB enlouqueceram o público que estava presente no show.

Durante o BBB, PA e Scooby chegaram a dizer muitas vezes que curtiam esse gênero musical. Também por conta dessa paixão, a dupla recebeu o carinho e o apoio de muitas celebridades ao longo do programa.

Os ex-participantes do BBB estão se adaptando a nova vida fora do reality. Aos poucos, Scooby voltará a surfar e PA retornará para as pistas de atletismo. Além de mostrarem seus lados humanos dentro do programa, a dupla ainda pode dar muitas alegrias esportivas ao Brasil futuramente.

