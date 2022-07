Paulo André desmente Maíra e mostra print de convite a Arthur Aguiar para aniversário

Paulo André foi aos seus stories do Instagram na noite desta quinta-feira (28) para desmentir a coach Maíra Cardi, mulher de Arthur Aguiar, que afirmou que o atleta não havia convidado o ator para seu aniversário.







O mal entendido começou quando PA deu uma entrevista ao “PodDelas” e afirmou que tinha pouco contato com Arthur depois do “BBB22“, e que chegou a enviar um convite para sua festa, mas que foi ignorado.

“Com o Arthur, a gente trocou uma ideia, eu mandei o convite para o meu aniversário, mas [fiquei sem resposta]”, disse PA.

Mais cedo, Maíra usou seu Instagram para rebater a fala do atleta, dizendo que Arthur não foi convidado para festa alguma, e que ele e Arthur não conversaram porque Paulo André não quis.

“Eu vi um podcast do PA falando do Arthur, da amizade deles. Que ele procurou o Arthur para eles conversarem, eles conversaram, mas que eles são muito diferentes porque o Arthur vive muito na dele, que ele até convidou o Arthur para o aniversário dele, mas que o Arthur vive outra vida… Não sei aonde é que você convidou… Se foi no seu pensamento. Você não convidou o Arthur para o seu aniversário, você e o Arthur não conversaram porque você não quis. O Arthur te mandou uma mensagem com o telefone dele, você disse que ia chamar e não chamou”, disse Maíra.

Em seus stories, PA diz que enviou o convite ao ator, e compartilhou um print com a conversa na qual enviou a imagem do convite a Arthur.

“Tudo poderia ser resolvido bem melhor com uma mensagem do que com deboche na internet. Enviei o convite, sim! Seria muita cara de pau da minha parte dizer em um podcast algo que não é verdade. Não sei o que aconteceu. Não me atentei que a mensagem não tinha chegado pra ele. Vou deixar a prova aqui para as pessoas que estão me atacando, q estão me ofendendo”, disse o atleta.

Confira o print abaixo.