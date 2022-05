Paulo André assina com agência de Sasha Meneghel e assume mais uma função na carreira Velocista e ex-BBB de 23 anos agora também atua como modelo da 'Way Model'





Vice-campeão do Big Brother Brasil 22, Paulo André tem mais uma atribuição na carreira. Além de atleta profissional, o velocista agora também é modelo. PA assinou com a ‘Way Model’, agência que também trabalha com nomes como Sasha Meneghel, filha da ex-apresentadora Xuxa. Anderson Baumgartner, diretor da empresa, falou sobre o ex-BBB.

– Fiquei impressionado com a beleza dele. Depois que o conheci um pouco mais no BBB, só aumentou a minha vontade em trabalhar com ele, pois vi a personalidade maravilhosa que ele tem. O PA, para mim, pode ser atleta, um supermodelo, e tudo que ele quiser. Nosso trabalho será para fortalecer isso para o mercado nacional e internacional – disse ao ‘Gshow’.

Paulo André foi um dos brothers que mais fez sucesso dentro do reality e já acumula quase 10 milhões de seguidores no Instagram. Nas pistas, Paulo André é um dos principais nomes do Brasil no Atletismo atualmente. Com 23 anos, PA já conquistou uma medalha de ouro e uma de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima, no Peru.

Paulo André, ex-BBB 22 (Foto: Mateus Aguiar/Divulgação Way Model)

