Paulistas têm duas vitórias e um empate em rodada cheia da Série D

O futebol paulista teve saldo positivo, nesta quarta-feira à noite, pela sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Novorizontino e Ferroviária ganharam em casa, enquanto o Mirassol empatou fora. Eles atingiram seus objetivos de ficarem dentro do G-4, na zona de classificação. No total, foram disputados 29 jogos.

O Novorizontino fez 1 a 0 sobre o São Luiz-RS, jogando em casa no estádio Jorge Ismael de Biasi. Com 11 pontos, lidera o Grupo A8, deixando o São Luiz em quarto, com oito. O Marcílio Dias assumiu a terceira posição, com nove, depois de vencer por 1 a 0 o Caxias, vice-líder com 10 pontos.

Pelo equilibrado Grupo A7, a Ferroviária ganhou da Cabofriense, por 3 a 1, e assumiu a vice-liderança, com 11 pontos, um atrás do líder Bangu, que empatou fora, por 1 a 1 com o Toledo. O Mirassol é terceiro colocado, com nove pontos, porque à tarde segurou o empate por 1 a 1 com a Portuguesa, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. O quarto colocado é o Cascavel, com nove pontos, após vencer por 3 a 1 o Nacional, em Rolândia (PR).

Pelo Grupo A1, o Rio Branco-AC confirmou a liderança, com 12 pontos, ao golear em casa, por 4 a 1, o Ji-Paraná-RO. O Altos-PI lidera o Grupo A2, com 12, mesmo tendo perdido para o Baré-RR por 2 a 1.

A liderança do Grupo A3 é dividida entre América-RN e Floresta-CE, ambos com 11 pontos. O time potiguar ganhou em casa, por 3 a 0, do Guarany de Sobral, enquanto o Floresta confirmou em casa a vitória por 2 a 0 sobre o Globo-RN. Vitória da Conquista-BA e Coruripe continuam líderes do Grupo A4, com 10 pontos.

No Grupo A5, o Goianésia chegou aos 13 pontos após ganhar em casa do União-MT, por 2 a 1. O Gama segue com a melhor campanha de todos os 64 participantes. Chegou aos 16 pontos no Grupo A6 após golear por 3 a 0 o Palmas, em Tocantins.

Confira os jogos da 6ª rodada da Série D:

QUARTA-FEIRA

América-RN 3 x 0 Guarany de Sobral-CE

Vitória-ES 3 x 1 Águia Negra-MS

Portuguesa-RJ 1 x 1 Mirassol-SP

Moto Club-MA 1 x 1 São Raimundo-RR

Floresta-CE 2 x 0 Globo-RN

Coruripe-AL 1 x 0 ABC-RN

Potiguar de Mossoró-RN 3 x 2 Jacyobá-AL

Nacional-PR 0 x 3 FC Cascavel-PR

Independente-PA 4 x 1 Atlético-AC

Sinop-MT 0 x 2 Juventude-MA

River-PI 3 x 1 Santos-AP

Freipaulistano-SE 0 x 0 Central-PE

Operário-MT 1 x 1 Goiânia-GO

Palmas-TO 0 x 3 Gama-DF

Aparecidense-GO 2 x 1 Real Noroeste-ES

Campinense-PB 0 x 0 Salgueiro-PE

Goianésia-GO 2 x 1 União-MT

Bahia de Feira-BA 3 x 0 Caldense-MG

Toledo-PR 1 x 1 Bangu-RJ

Ferroviária-SP 3 x 1 Cabofriense-RJ

Baré-RR 2 x 1 Altos-PI

Novorizontino-SP 1 x 0 São Luiz-RS

Afogados-PE 3 x 2 Atlético Cajazeiras-PB

Vitória da Conquista-BA 2 x 1 Itabaiana-SE

Villa Nova-MG 2 x 1 Atlético Alagoinhas-BA

Tupynambás-MG 1 x 4 Brasiliense-DF

Marcílio Dias-SC 1 x 0 Caxias-RS

Fast Clube-AM 1 x 1 Vilhenense-RO

Rio Branco-AC 4 x 1 Ji-Paraná-RO

QUINTA-FEIRA

15h

Pelotas-RS x São Caetano-SP

Joinville-SC x Tubarão-SC

17h30

Galvez-AC x Bragantino-PA

