Paulistão terá final 2 dias após jogo do Brasil, e times de SP podem ter desfalques

O técnico Dorival Júnior anunciou uma pré-convocação da seleção brasileira, nesta sexta-feira, repleta de jogadores das equipes de São Paulo. E a depender da lista final do treinador, alguns times podem acabar desfalcados de seus destaques em uma eventual decisão do Campeonato Paulista.

Oito jogadores de clubes de São Paulo estão presentes na chamada de 52 atletas feitas por Dorival Júnior. O São Paulo conta com três nomes (Alisson, Oscar e Lucas), Palmeiras (Weverton e Estevão) e Corinthians (Hugo Souza e Yuri Alberto) com dois atletas cada e o Santos com um (Neymar).

A seleção entra em campo nos dias 20 e 25 de março, respectivamente contra Colômbia, em Brasília, e Argentina, em Buenos Aires. A final do Paulistão acontece em ida e volta, nos dias 16 e 27 de março. Para a segunda partida, portanto, os atletas convocados podem não chegar em condições de jogo.

O Palmeiras visita o São Bernardo às 20h30 deste sábado (de Brasília) pelas quartas de final do estadual. O Corinthians entra em campo neste domingo, contra o Mirassol, em Itaquera, às 18h30, e o Santos recebe o Bragantino na sequência, às 20h45. O São Paulo fecha as quartas de final na segunda-feira, às 20h, contra o Novorizontino, no Morumbi.

Os 23 nomes definitivos escolhidos por Dorival Júnior serão conhecidos na próxima sexta-feira, dia 7. É a primeira vez na gestão do treinador que uma pré-lista é divulgada antecipadamente. O Brasil é o atual quinto colocado das Eliminatórias.