Edição Da Semana

O São Paulo foi o clube paulista que mais contratou na atual janela de transferências. Trouxe nada menos que seis nomes para substituir as 12 saídas que teve do elenco no ano passado. Mas diante de tantas novidades que certamente empolgam o torcedor, qual será o papel do Tricolor na temporada? Essa é a pergunta que o presidente Julio Casares tentou responder.

À ‘TV Gazeta‘ no último domingo, o mandatário são-paulino foi ‘sincerão’ e apontou as competições a serem disputadas pelo Tricolor em que ele mais tem chances de terminar campeão.

– O São Paulo quando entra com essa camisa, se tiver par ou ímpar tem que tentar ganhar. Mas nós sabemos que Copa do Brasil é difícil, Brasileiro é difícil… Você olha o regional e a Sul-Americana com um pouco mais de possibilidade – destacou Casares.





Para o dirigente, apesar da análise fria, há muito otimismo rondando o Morumbi.

– Nós esperamos que com esse plantel nós entramos com dignidade nesse ano para ganhar. Nós chegamos em duas finais no ano passado e não ganhamos, infelizmente. É um trabalho que não é fácil, ter responsabilidade financeira e mesmo assim conseguir sucesso em campo – destacou.

Para Casares, a formação do plantel são-paulino já evidenciou que há qualidade para buscar troféus neste ano.

– A faixa etária diminuiu. Tirando o (Wellington) Rato e o Rafael (jogadores com mais de 30 anos contratados).Nós acreditamos que dentro da visão do nosso técnico (Rogério Ceni), vamos ganhar em velocidade. Dentro dessa movimentação de mercado, o São Paulo ganhou mais competitividade – analisou o presidente.

O São Paulo estreia no Campeonato Paulista às 18h30 (de Brasília) deste domingo (15), contra o Ituano, no Morumbi.

