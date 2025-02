Paulistão 2025: saiba quais serão os possíveis confrontos das semifinais

As quartas de final do Campeonato Paulista 2025 começam neste sábado, 1º. Em quatro confrontos, o “Big Four” do Estado busca alcançar as semifinais, enquanto os azarões tentam surpreender.

Quem avançar para a próxima fase terá seu adversário definido através de uma classificação geral, assim como os mandos de campo dos confrontos. Dessa maneira, o melhor colocado que chegar às semis enfrenta o pior e o segundo melhor enfrenta o clube de segunda pior campanha. Ao fim da primeira fase, a classificação ficou assim:

Corinthians – 27 pontos São Bernardo – 23 pontos Palmeiras – 23 pontos São Paulo – 19 pontos Santos – 18 pontos Novorizontino – 18 pontos Red Bull Bragantino – 17 pontos Mirassol – 16 pontos

Nas quartas, os confrontos foram definidos através das equipes que avançaram em seus grupos. Ou seja, o primeiro e o segundo colocado de cada grupo, que não se enfrentaram na primeira fase, se encontram agora. As partidas foram distribuídos da seguinte maneira:

São Bernardo x Palmeiras – Sábado, 18h30 (horário de Brasília), Estádio Primeiro de Maio

Santos x Red Bull Bragantino – Domingo, 20h45 (horário de Brasília), Vila Belmiro

Corinthians x Mirassol – Domingo, 18h30 (horário de Brasília), Neo Química Arena

São Paulo x Novorizontino – Segunda-feira, 20h (horário de Brasília), MorumBIS

Os mandantes desses confrontos têm a vantagem de jogar em casa por conta da campanha feita na primeira fase. Os pontos seguem somando até a decisão do campeonato e contam para definir os duelos das semifinais.

Quem pode enfrentar quem?

As possibilidades de confrontos nas semifinais podem variar, dependendo de quem e como avançar. Uma das certezas é que, caso siga na competição, o Corinthians só enfrentará São Bernardo ou Palmeiras em uma possível decisão. Veja os possíveis adversários de cada clube:

Onde assistir às quartas de final?

Os duelos decisivos pelas quartas de final do Campeonato Paulista, envolvendo os quatro grandes do estado, terão transmissão em diferentes canais. Confira: