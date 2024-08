Paulistanos poderão votar em Guilherme Boulos tanto para vereador quanto para prefeito; entenda

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/08/2024 - 13:02 Para compartilhar:

Nas eleições de outubro deste ano, o eleitor da cidade de São Paulo terá a curiosa possibilidade de votar em “Guilherme Boulos” duas vezes: uma para vereador e outra para prefeito. É importante esclarecer, no entanto, que são duas pessoas distintas. Além do candidato do PSOL à prefeitura, há um homônimo disputando um cargo de vereador pelo Solidariedade.

O Guilherme Boulos que concorre pelo Solidariedade, chamado Guilherme Badauil Boulos, é um empresário do setor de transporte executivo e declarou ao TSE um patrimônio de R$ 1.269.752,43.

Prefeitura de São Paulo

Na corrida pela prefeitura, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e Boulos (PSOL) dividem a liderança em um empate técnico, 23% e 22% das intenções de voto, respectivamente, segundo a última pesquisa Datafolha.

Logo atrás aparecem Datena (PSDB) e Pablo Marçal, com 14% das intenções de voto cada um.

A deputada Tabata Amaral aparece com 7% e está tecnicamente empatada com a candidata do Partido Novo, Marina Helena, que soma 4%. João Pimenta (PCO) tem 2%, enquanto Altino (PSTU) tem 1%. Os demais candidatos não pontuaram.