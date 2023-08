Paulinho Vilhena exibe primeira foto do rosto da filha

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/08/2023 - 4:58 Compartilhe

Paulinho Vilhena usou o Instagram nesta quarta-feira, 16, para mostrar o rosto da primogênita, Manoela. A pequena nasceu na terça, 15, em São Paulo.

“Expectativa/Realidade da nossa primeira noite”, escreveu o ator, brincando com duas fotos. Na primeira, ele e a bebê aparecem de olhos fechados. Na segunda, ele aparece com os olhos revirados.

“Treina apneia na troca de fraldas!”, brincou o cantor Evandro Mesquita, nos comentários da publicação. “Parabéns irmão!!! ‘Nunca mais eu vou dormir'”, escreveu o ator Bruno Gissoni.

Manoela é fruto do relacionamento do ator com a advogada Maria Luiza Silveira. Os dois se casaram em junho em uma cerimônia intimista.

Confira:

