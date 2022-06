Paulinho receberá homenagem da Câmara do Rio por luta contra preconceito religioso Jogador será homenageado com a medalha Pedro Ernesto

O atacante Paulinho, do Bayer Leverkusen, da Alemanha, receberá uma homenagem da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na quinta-feira, pela luta contra o preconceito religioso. O ex-jogador do Vasco fez manifestações durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, durante as comemorações dos seus gols.





Nas redes sociais, Paulinho tem sido uma voz ativa na luta contra o preconceito religioso. Em suas comemorações, o atacante costuma fazer um arco e flecha, que faz referência ao orixá Oxóssi. Dentro e fora de campo, o jogador sempre manifesta sua crença e procura romper o desconhecimento e a ignorância a respeito das religiões afro-brasileiras.

Paulinho receberá a medalha Pedro Ernesto. Além do jogador do Bayer Leverkusen, também serão homenageados os carnavalescos da Grande Rio, campeã do carnaval carioca, Augusto Bora e Gabriel Haddad, o ator Demerson D’Álvaro, que interpretou Exu na avenida, o carnavalesco Fábio Ricardo Rangel, da Mocidade, e o casal Renato e Márcia Lage, da Portela.

