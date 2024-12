Paulinho recebe recado do cantor Belo perto de ser anunciado pelo Palmeiras: ‘É Palestra’

De férias em Alagoas, o atacante Paulinho, que deve ser anunciado em breve como novo reforço do Palmeiras, marcou presença em um show dos cantores Belo e Thiaguinho. O jogador recebeu um recado dos dois artistas, mas Belo, torcedor palmeirense, foi o mais entusiasmado.

“É Palestra, Paulinho! Paulinho, te amo! Vem com a sete, Paulinho!”, declarou o cantor, durante o show. Sem conseguir tirar os olhos do atacante, Belo também chamou a atenção de Thiaguinho.

“Joga muito! Gosto muito dele. Deus abençoe!”, disse o cantor que, ao contrário de Belo, torce para o Corinthians, grande rival do Palmeiras.

Na última segunda-feira, 30, o dono da SAF do Atlético-MG, clube pelo qual Paulinho jogou em 2024, confirmou a venda do atacante ao Palmeiras. Em entrevista à rádio mineira Rede 98 ele afirmou que a oferta do clube paulista atendeu as expectativas.

“Achamos que tínhamos uma boa oportunidade com o Paulinho. Teve uma proposta muito boa do Palmeiras, excepcional. Nós vamos usar esse dinheiro para reforçar o plantel, não é para pagar dívida coisa nenhuma”, revelou Menin.

Segundo apurou o Estadão, a oferta do Palmeiras para ter o atacante de 24 anos foi de R$ 118 milhões. Além disso, o clube Paulista acertou a transferência de dois jogadores ao Atlético-MG, os volantes Patrick, do sub-20, e Gabriel Menino.